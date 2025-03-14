استجابة لما نشرته جريدة "الشروق"، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "جدل في الدقهلية بعد استبدال اسم مدينة أجا بحروف إنجليزية AGA"، قام مسؤولو رئاسة مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية بإعادة كتابة اسم المدينة باللغة العربية على إحدى اللافتات، وذلك بعد أن كان تم استبداله باللغة الإنجليزية، وهو ما أثار غضب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا الأمر طمسًا لهوية اللغة العربية، في مركز يعاني أيضًا من سوء الخدمات المقدمة من المجلس.

وفي استجابة سريعة، أعاد مسئولو المجلس بعد النشر في "الشروق"، كتابة اسم المدينة باللغة العربية في الميدان من جميع جوانبه "أجا"، مع الإبقاء على الاسم مكتوبًا باللغة الإنجليزية AGA في كل الجوانب الأخرى.

تفاصيل الأزمة

كانت "الشروق" نشرت في وقت سابق أن رئاسة مركز ومدينة أجا، التابعة لمحافظة الدقهلية، استبدلت الحروف العربية لاسم المدينة بالحروف الإنجليزية، عبر إزالة النقطة أسفل الحرف "ج"، مما أدى إلى ظهور الاسم بشكل مختلف وغير مألوف على بعض اللافتات في الميادين.

وأثار هذا التغيير حفيظة العديد من المواطنين، حيث عبر البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من المساس بهُوية اللغة العربية، معتبرين أنها جزء أساسي من التراث الثقافي والتاريخي، وأكدوا أن اللغة ليست مجرد وسيلة تواصل، بل هي وعاء للفكر والثقافة والهوية، وأن استبدال الحروف العربية بغيرها قد يؤدي إلى تآكل اللغة وفقدان خصوصيتها.

بينما أضاف آخرون أن الحفاظ على اللغة العربية مسؤولية جماعية، وأن أي خطوة للحفاظ عليها تساهم في حماية التراث الثقافي والهوية الوطنية.

رد المسئولين

وفي ذات السياق، أعلن محمد عبد الباقي، رئيس مركز ومدينة أجا، عبر الصفحة الرسمية للمجلس على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أعمال تطوير ورفع كفاءة الميادين، إضافة إلى تحسين وتجميل المدينة، تأتي ضمن خطة الارتقاء بالمظهر الحضاري وتعزيز الرؤية البصرية للمواطنين، مشددا على متابعته الشخصية لجميع أعمال التطوير لضمان إعادة الوجه الحضاري للمدينة.

وأوضح رئيس المركز أنه يتابع يوميًا مستوى الأداء في المدينة والقرى التابعة لها، خصوصًا في ملف النظافة العامة بالشوارع والميادين، بهدف ضمان الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين الصورة البصرية للمواطنين والزوار.

ردود فعل المواطنين

وشهدت بعض صفحات موقع فيسبوك موجة من الغضب بسبب التغيير، حيث نشر البعض تعليقات ساخرة منها:

"بعد كل ده، بدل ما يفضل اسم (أجا) رمزًا لبلد محترمة وعريقة، اتغير إلى AGA علشان نخلص من قصة (النقطة تحت الجيم)، وكأننا في لعبة القط والفأر!".

"أجا اسم له تاريخ ومكانة، لا يجب تغييره بحركات لا معنى لها. خفة الدم شيء، وقلة الذوق شيء آخر تمامًا!".

مطالبات بتحسين الخدمات

يُذكر أن عددًا من المواطنين في مركز أجا أعربوا عن استيائهم من مستوى الخدمات المقدمة، مطالبين محافظ الدقهلية بإجراء جولات مفاجئة على قرى المركز للوقوف على المشكلات والعمل على حلها.