وافق المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة، برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، على إجراء امتحانات معادلة لطلبة دبلوم المدارس الصناعية، لتمكينهم من الالتحاق بالمعاهد الهندسية العليا، وذلك أسوة بما يتم في الجامعات الحكومية.

ووصفت الدكتورة رحاب التحيوي، المستشار القانوني لنقابة المهندسين، القرار بأنه في «منتهى القوة» وصدر في وقت حساس كانت فيه منظومة التعليم الهندسي في انتظاره، مؤكدة أنها خطوة جيدة وإن تأخرت كثيرًا.

وأشارت خلال تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، إلى تنبيه نقابة المهندسين، بقيادة نقيبها المهندس طارق النبراوي، منذ 11 عامًا، وتحديدًا في مارس 2015، أعضاء الجمعية العمومية لمهنة الهندسة لخطورة ما تتعرض له المهنة من تدني في مستوى التعليم الهندسي.

أوضحت أن القرار مر بمراحل كثيرة، مضيفة أن خريجي الجامعات الحكومية كانوا يطالبون بالمساواة، متسائلين عن كيفية التساوي في نقابة المهندسين مع خريجي الدبلومات الفنية أو المدارس الصناعية الذين يلتحقون بالمعاهد الهندسية ويحصلون على نفس العضوية والنقابة.

ولفتت إلى حدوث اضطرابات كثيرة في دول عربية أدت إلى إنهاء عمل عدد من المهندسين من خريجي المعاهد الهندسية، مشيرة إلى توجه النقابة إلى تنظيم إجراءات القيد واقتراح إجراءات بناءً على الدستور وقانون المعاهد العليا والجامعات الخاصة.

وأكدت أن القرار ينص على إجراء امتحانات معادلة لطلبة دبلوم المدارس الصناعية، لا سيما وأن المجلس الأعلى للجامعات سبق وأن اشترط تساوى مستوى خريج الدبلوم الفني بمستوى خريج الثانوية العامة شعبة علمي رياضيات.