التنمية المحلية: مبادرة شباب الخير تستهدف محدودي الدخل

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة «شباب الخير» برعاية الوزير اللواء محمود شعراوي، تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن المبادرة تستهدف المواطنين من محدودي الدخل في أماكن تواجدهم، والأماكن الأكثر احتياجًا، فضلًا عن توظيف الشباب من الجنسين.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى التي دُشِنت تضم 35 سيارة نص نقل ثلاجة بسعة 2 طن، وتغطي 11 محافظة المرحلة الأولى وهي: القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية وشمال سيناء والمنيا وبنى سويف والمنوفية.

ولفت متحدث التنمية المحلية إلى أن المبادرة توفر 30 سلعة أسعارها تنافسية بشكل كبير، قائلًا إن سعر اللحوم المجمدة المبردة 55 جنيها، وزيت الزيتون 55 جنيهًا للعبوة.

وأطلق اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مبادرة «شباب الخير» لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وملائمة لتخفيف العبء على مختلف شرائح المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزارتي التنمية المحلية والتموين بتوفير السلع الغذائية الأساسية بمختلف أنواعها للمواطنين خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة.