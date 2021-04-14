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إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص ببورسعيد

محسن عشري
نشر في: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 6:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أبريل 2021 - 6:39 م

أصيب 5 أشخاص، اليوم، جراء انقلاب ميكروباص في بورسعيد.

تلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن محافظة بورسعيد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بإصابة 5 أشخاص، نتيجة حادث انقلاب ميكروباص على مفارق بحر البقر، بسبب السرعة وفقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة.

والمصابون هم (عمر السيد العربي - 39 سنة)، َ(مصطفى محمود محمد - 60 سنة)، و(وائل بحيري مجاهد - 42 سنة)، و(فاطمة زكريا زكريا - 28 سنة)، و(السعيد خليل رزق - 48 سنة)، وتم نقلهم بسيارة الإسعاف إلى مستشفى السلام بورسعيد للعلاج من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وحالتهم العامة مستقرة.

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