إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص ببورسعيد

أصيب 5 أشخاص، اليوم، جراء انقلاب ميكروباص في بورسعيد.

تلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن محافظة بورسعيد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بإصابة 5 أشخاص، نتيجة حادث انقلاب ميكروباص على مفارق بحر البقر، بسبب السرعة وفقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة.

والمصابون هم (عمر السيد العربي - 39 سنة)، َ(مصطفى محمود محمد - 60 سنة)، و(وائل بحيري مجاهد - 42 سنة)، و(فاطمة زكريا زكريا - 28 سنة)، و(السعيد خليل رزق - 48 سنة)، وتم نقلهم بسيارة الإسعاف إلى مستشفى السلام بورسعيد للعلاج من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وحالتهم العامة مستقرة.