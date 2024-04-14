بريطانيا تعلن مشاركتها في إسقاط مسيرات إيرانية خلال الهجوم على إسرائيل

أسقطت بريطانيا، عددا من الطائرات المسيرة التي أطلقتها طهران خلال هجومها على إسرائيل ليل السبت الأحد.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأحد: «أؤكد أن طائراتنا أسقطت عددًا من المسيّرات الإيرانية الهجومية».

وأضاف أن المملكة المتحدة ساعدت إسرائيل وحلفاء آخرين في إسقاط مئات المسيّرات والصواريخ التي أطلقتها إيران.

وسبق أن كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تحركت خلال الضربات الإيرانية نحو إسرائيل.

وقال هاجاري في تصريحات نقلتها شبكة «سي إن إن» الأمريكية، اليوم الأحد، إن إسرائيل تعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، مضيفا أن الثلاثة تحركوا خلال الضربات الإيرانية.

وأضاف أنه بخلاف عمليات الإطلاق من داخل إيران، تم تنفيذ عدة عمليات إطلاق من أراضي العراق واليمن، لكنها لم تخترق الأراضي الإسرائيلية، وفق زعمه.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد شن ليل السبت إلى الأحد هجوما بطائرات مسيّرة وصواريخ كروز ضد أهداف في إسرائيل ردا على استهداف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية، دمشق.

وتسود حالة من الترقب للرد الإسرائيلي المحتمل على الهجوم الإيراني، وسط مخاوف من إتساع نطاق الصراع ووصوله إلى حرب إقليمية.