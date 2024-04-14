جيش الاحتلال يكشف عن 3 دول شاركت في التصدي للهجوم الإيراني

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، أن الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا تحركت خلال الضربات الإيرانية نحو إسرائيل.

وقال هاجاري في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد، إن إسرائيل تعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، مضيفا أن الثلاثة تحركوا خلال الضربات الإيرانية.

وأضاف أنه بخلاف عمليات الإطلاق من داخل إيران، تم تنفيذ عدة عمليات إطلاق من أراضي العراق واليمن، لكنها لم تخترق الأراضي الإسرائيلية، وفق زعمه.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد شن ليل السبت إلى الأحد هجوما بطائرات مسيّرة وصواريخ كروز ضد أهداف في إسرائيل ردا على استهداف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية، دمشق.

وتسود حالة من الترقب للرد الإسرائيلي المحتمل على الهجوم الإيراني، وسط مخاوف من إتساع نطاق الصراع ووصوله إلى حرب إقليمية.