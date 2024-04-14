كريم عبد العزيز يشيد بأداء أحمد عيد في الحشاشين: سعادتي لا توصف بالعمل معه ‏

أشاد الفنان كريم عبد العزيز، بأداء زميله الفنان أحمد عيد في مسلسل «الحشاشين»، واصفًا إياه بالمفاجأة بالنسبة له.
وعبر خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، عن سعادته الغامرة بالعمل مع «عيد» لما يتمتع به من أخلاق عالية وموهبة فنية مميزة وحب كبير لزملائه، قائلا: «أنا سعادتي لا توصف أني اشتغلت مع أحمد عيد، أدب وأخلاق وفن وحب للزملاء».
وأبدى إعجابه الشديد بأداء الفنان أحمد عيد في تجسيد شخصية «زيد بن سيحون» مؤكدا أنه جسد الدور بعبقرية فائقة، معقبا:«أنا اتخضيت لأنه قدم الدور بعبقرية، خاصة أنه قادم من أرض بعيدة تماما»، في إشارة إلى براعة وتميز «عيد» في الكوميديا.
كما أثنى على جميع أبطال المسلسل، معربا عن سعادته بأداء الفنان أحمد عبد الوهاب في دور «يحيى» وسارة الشامي ونور إيهاب، ومحمد يوسف في دور «صهبان».
وذكر أن «الصباح» كان يستخدم ثلاثة أنواع من الخطب «الدعوية -الحماسية- المعنوية»، موضحا أنه وراء كل خطبة هدف محدد كان يسعى إلى تحقيقه، لا سيما وأنه كان يتمتع بذكاء حاد وكاريزما قوية ساعدته على التأثير في أتباعه وجذبهم إلى أفكاره.
وختم مؤكدا أن «الصباح» كان شخصية ساحرة لدرجة أن سحره كان يغيب عقل من يسمعه.