كريم عبد العزيز يشيد بأداء أحمد عيد في الحشاشين: سعادتي لا توصف بالعمل معه ‏

أشاد الفنان كريم عبد العزيز، بأداء زميله الفنان أحمد عيد في مسلسل «الحشاشين»، واصفًا إياه بالمفاجأة بالنسبة له. ‏

وعبر خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة‎ «ON E» ‎مساء السبت، عن ‏سعادته الغامرة بالعمل مع «عيد» لما يتمتع به من أخلاق عالية وموهبة فنية مميزة وحب كبير لزملائه، قائلا: «أنا سعادتي ‏لا توصف أني اشتغلت مع أحمد عيد، أدب وأخلاق وفن وحب للزملاء».‏

وأبدى إعجابه الشديد بأداء الفنان أحمد عيد في تجسيد شخصية «زيد بن سيحون» مؤكدا أنه جسد الدور بعبقرية فائقة، ‏معقبا:«أنا اتخضيت لأنه قدم الدور بعبقرية، خاصة أنه قادم من أرض بعيدة تماما»، في إشارة إلى براعة وتميز «عيد» في ‏الكوميديا. ‏

كما أثنى على جميع أبطال المسلسل، معربا عن سعادته بأداء الفنان أحمد عبد الوهاب في دور «يحيى» وسارة الشامي ‏ونور إيهاب، ومحمد يوسف في دور «صهبان».‏

وذكر أن «الصباح» كان يستخدم ثلاثة أنواع من الخطب «الدعوية -الحماسية- المعنوية»، موضحا أنه وراء كل خطبة ‏هدف محدد كان يسعى إلى تحقيقه، لا سيما وأنه كان يتمتع بذكاء حاد وكاريزما قوية ساعدته على التأثير في أتباعه وجذبهم ‏إلى أفكاره. ‏

وختم مؤكدا أن «الصباح» كان شخصية ساحرة لدرجة أن سحره كان يغيب عقل من يسمعه‎.