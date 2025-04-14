 العراق يؤكد دعم المفاوضات بين أمريكا وإيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العراق يؤكد دعم المفاوضات بين أمريكا وإيران

بغداد - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 14 أبريل 2025 - 3:50 م | آخر تحديث: الإثنين 14 أبريل 2025 - 3:50 م

جدد العراق، اليوم الإثنين، ترحيبه بالمفاضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران التي انطلقت في سلطنة عُمان.

وقال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، خلال اجتماعه اليوم بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، إن العراق يدعم الحوار الجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشاد السوداني، بما قدمته البعثة الأممية من دور كبير ومهم في مساعدة العراق طيلة العقدين الماضيين، مؤكدا استمرار التعاون بين الحكومة العراقية والوكالات التخصصية التابعة للأمم المتحدة خصوصاً في مجالات الإصلاح الإداري والتغيرات المناخية.

وشدد السوداني، على حاجة المنطقة للتعاون والتنسيق بين مختلف دولها لتحقيق الأمن المشترك.

وبدوره، أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، استعداد المنظمة الدولية لدعم رؤية العراق تجاه التحديات التي تشهدها المنطقة.

وحسب بيان للحكومة العراقية، تم خلال اللقاء استعراض مسار التعاون مع المنظمة الأممية، والإجراءات الخاصة بإنهاء عمل البعثة الدولية العاملة في العراق.

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