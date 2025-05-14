حماس: نتنياهو يصعد مجازره في غزة لتقويض جهود وقف إطلاق النار وإنجاز صفقة تبادل

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن الغارات الوحشية المكثّفة التي يشنها جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، خصوصاً في شمال قطاع غزة؛ واستهدفت منازل مأهولة مكتظة بالسكان، وأسفرت عن ارتقاء أكثر من 70 شهيداً؛ تمثّل إمعاناً في حرب الإبادة ضد المدنيين العزل في القطاع.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الأربعاء: «في الوقت الذي يسعى فيه الوسطاء للوصول إلى وقفٍ لإطلاق النار وإنجاز صفقة تبادل؛ يُسارع الإرهابي نتنياهو، المسكون بنزعة الانتقام؛ إلى تصعيد العدوان والمجازر بحقّ المدنيين الأبرياء، في مسعى لتقويض هذه الجهود، خدمةً لأجندته السياسية».

وشددت على أن «هذه الجرائم الوحشية هي تجاوز صارخ لكل القوانين والمواثيق، وجرائم حرب تتطلب من الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة؛ التحرك العاجل لوقفها، ومحاسبة قادة الاحتلال الفاشي على جرائمه ضد الإنسانية».

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 52,928 شهيدا، و119,846 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشارت المصادر الطبية الفلسطينية، إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت منذ فجر اليوم وحتى اللحظة 70 شهيدا وعشرات الإصابات، نتيجة مجازر الاحتلال واستهدافاته بحق المواطنين في قطاع غزة.