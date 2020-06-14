تقرير: زيادة حادة في اعداد اللاجئين العابرين إلى أوروبا الشهر الماضي

(د ب أ)

أعلنت وسائل الإعلام الألمانية اليوم الأحد نقلاً عن وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" أن عدد اللاجئين الذين يحاولون دخول الاتحاد الأوروبي ارتفع بشكل حاد في أيار/مايو الماضي.

وأفادت مواقع مجموعة فونكه الاعلامية أنه خلال شهر أيار/مايو كان هناك ما يقرب من 4300 عبور حدودي غير قانوني على طرق الهجرة الرئيسية في أوروبا، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما كان عليه في نيسان/أبريل.

وانخفضت الأرقام إلى مستوى قياسي خلال شهر نيسان/أبريل نتيجة لجائحة فيروس كورونا، وكانت أيضًا أقل قليلاً بشكل عام خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام مقارنة بالعام الماضي.

ووفقًا للتقرير، سجلت فرونتكس ما مجموعه 31 الفا و 600 عبور حدودي غير قانوني بين كانون ثان/يناير وأيار/مايو - أقل بنسبة ستة بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت فرونتكس إن الطريق عبر تركيا واليونان كان أكثر طرق الهجرة نشاطًا إلى أوروبا. وخلال الفترة من كانون ثان/يناير إلى أيار/مايو، تم تسجيل 12 الفا و 700 حالة، أي أقل بنسبة 28 بالمئة عن العام الماضي.

وعبر 3700 لاجئ آخرين منطقة غرب البحر المتوسط​​، من المغرب إلى إسبانيا في الأشهر الخمسة الأولى من العام، وهو أقل من نصف العدد المسجل في نفس الفترة من العام الماضي.

فيما كانت الأرقام على الطرق الأخرى خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري أعلى من العام الماضي.

وتم تسجيل أكثر من 6900 حالة عبور حدودي غير قانونية على طريق غرب البلقان، بزيادة قدرها 50 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وعلى الطريق عبر وسط البحر المتوسط​​، من ليبيا وتونس إلى إيطاليا ومالطا، سجلت فرونتكس 5500 حالة، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد في نفس الفترة في عام 2019.