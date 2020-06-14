ممثلو هيئات برلمانية يوافقون على تعديلات قانون مجلس النواب

أعلن عدد من الكتل البرلمانية الممثلة عن الأحزاب السياسية، موافقتها من حيث المبدأ على تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية، التى تقدم بها ائتلاف دعم مصر، وذلك في الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد.

وأعلن النائب الوفدى سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، موافقة حزب الوفد من حيث المبدأ على تعديلات قانون الإنتخابات البرلمانية، مؤكدا أن جميع القوى السياسية الممثلة تحت القبة تسعى لوجود قانون يُرضي كافة الأطراف.

وأضاف أن حزب الوفد يؤمن بالتعددية والحزبية، ويؤيد الإصلاح السياسى، مردفا: "ما رأيناه من خلاف واختلاف فى وجهات النظر يدل على أن هذا المجلس ناضج، وأن القوى السياسة المؤيدين والمعارضين يسعون لقانون توافقى".

وطالب النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، ممثلا عن حزب حماة الوطن، بإعادة النظر فى توزيع نسبة المراة على أن تقل تلك النسبة فى الصعيد ويتم زيادتها فى الحضر، ما يجعل التمثيل النهائى لا يقل 25% ويحقق كل آمال المجتمع وفقا لما يحققه من استقرار".

وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، ممثل الهيئة البرلمانية، إنه لا يوجد نظام انتخابى مثالى على مستوى العالم، فكل دولة ترى النظام الذى يتناسب مع ظروفها السياسية والاقتصادية، مؤكدا أن القوانين المعروضة مهمة ومطلوبة فى هذا التوقيت.