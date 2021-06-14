مصر وقطر تعربان عن ارتياحهما لما شهدته العلاقات من تطورات إيجابية

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الاثنين، في مُستهل زيارته إلى دولة قطر، بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك في لقاء مُنفرد مطول بينهما، أعقبه جلسة مباحثات رسمية بحضور وفديّ البلدين.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أعربا خلال اللقاء عن الارتياح لما شهدته العلاقات المصرية القطرية من تطورات إيجابية في أعقاب التوقيع على «بيان العلا»، في شهر يناير الماضي.

وأضاف أن الوزيرين اتفقا على أهمية المضي قدمًا في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للبناء على ما تحقق من خلال إعادة تفعيل أطر التعاون الثنائي المختلفة، والاستمرار في عقد آليات المتابعة القائمة؛ سعيًا نحو تسوية جميع القضايا العالقة بين البلدين خلال الفترة المُقبلة.

وأشار إلى الاتفاق على دفع أوجه التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية بما يُحقق مصالح البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن.