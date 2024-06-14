إيران: علاقات طهران وموسكو استراتيجية وتقوم على مبادئ ثابتة

بحث الرئيس الإيراني بالإنابة، محمد مخبر في اتصال هاتفي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الخميس، العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا على ان علاقات طهران وموسكو استراتيجية وتقوم على مبادئ ثابتة.

وبحسب وكالة مهر للأنباء، أكد محمد مخبر "أن العلاقات بين طهران وموسكو استراتيجية وتقوم على مبادئ ثابتة، ويعد التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات المبرمة، بما في ذلك في قطاعات التجارة والترانزيت والطاقة، على رأس جدول الأعمال للعلاقات الثنائية، وجمهورية إيران الإسلامية عازمة على تنفيذه".

واستعرض مخبر كذلك التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين إيران وروسيا، وخاصة في ممر العبور بين الشمال والجنوب، ومجموعة البريكس والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وشدد على أهمية ترسيخ الأسس القانونية للتعاون المتبادل.

من جانبه، وصف بوتين، مستوى التعاون وسرعة تطور العلاقات بين طهران وموسكو في مختلف القطاعات الاقتصادية بأنها جيدة ومرضية، معتبراً وثيقة التعاون الشاملة بين البلدين أساساً قانونياً مناسباً لتطوير العلاقات بينهما.

كما أكد الرئيس الروسي من جهته ، أن التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات على رأس جدول الأعمال للعلاقات الثنائية.

وأشار بوتين كذلك إلى الموافقة والتوقيع على قانون التجارة الحرة بين الاتحاد الأوراسي والجمهورية الإسلامية الإيرانية، واعتبر ذلك أرضية مناسبة لتطوير وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. وشدد على ضرورة متابعة الأطراف لتنفيذ الاتفاقيات بين البلدين وخاصة في قطاعي النقل والطاقة.