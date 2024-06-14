عودة الشناوي وموديست يقود هجوم الأهلي أمام فاركو في الدوري

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، التشكيل الرسمي للفريق، لمواجهة فاركو في السابعة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي، قبل مباراة اليوم، المركز التاسع برصيد 33 نقطة من 15 مباراة، فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة من 23 مباراة.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم وكريم فؤاد.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية وإمام عاشور.

الهجوم: رضا سليم، حسين الشحات وأنتوني موديست.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود متولي، رامي ربيعة، محمود عبد المنعم كهربا، أحمد عبد القادر، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، مصطفى شوبير وطاهر محمد طاهر.