بدأت إسرائيل، شن هجمات على منشآت الطاقة في إيران، في خضم معركة حامية مع إيران بدأتها تل أبيب عبر ضربات على طهران فجر الجمعة.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن حريقًا اندلع في حقل بارس الجنوبي للغاز بمحافظة بوشهر جنوبي البلاد إثر هجوم إسرائيلي.

فيما أفاد التلفزيون الإيراني، بأن المضادات الجوية في محافظة بوشهر تتصدى للقذائف الإسرائيلية.

وكانت وكالة أنباء فارس قد نقلت عن مصادر محلية قولها إن هجومًا إسرائيليًّا بالمسيرات أدى لاندلاع الحريق في المنشآت الغازية في ميناء كنجان.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها ستة، ما أدى – بحسب وسائل إعلام عبرية – إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 172 آخرين بجروح متفاوتة، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن "حدث خطير جدا" في تل أبيب، عقب قصف إيراني استهدف موقعا استراتيجيا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بسبب الرقابة العسكرية الصارمة وتعليمات التعتيم المفروضة من قبل الجيش.