لبنان: عون يدعو إلى الجهوزية الأمنية والإدارية بعد المواجهات بين إيران وإسرائيل

أكد الرئيس اللبناني جوزف عون على أهمية الجهوزية الأمنية والإدارية لمتابعة الموقف والمحافظة على الاستقرار في البلاد، خلال اجتماعه اليوم السبت مع عدد من الوزراء والقادة الأمنيين.

وتم خلال الاجتماع "عرض الأوضاع في ضوء التطورات الأمنية التي نتجت عن المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل، والإجراءات الواجب اتخاذها لمواكبة تداعيات هذه المواجهات على الصعيد الأمني، وكذلك ما يتصل بحركة الملاحة الجوية عبر مطار رفيق الحريري الدولي".

وتمّ "اتخاذ عدد من الإجراءات للمحافظة على الاستقرار في البلاد وتأمين سلامة الطيران المدني والحركة الجوية ، في ضوء التقارير المتوافرة لدى الأجهزة الأمنية".

وتقرر"إبقاء الاجتماعات مفتوحة لتقييم التطورات تباعاً".