فرق فنية للمرور على لجان الثانوية العامة بالقاهرة للتأكد من توافر خدمات مياه الشرب

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركات التابعة على مستوى الجمهورية وضعت خطة متكاملة لضمان استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي خلال موسم امتحانات الثانوية العامة، باعتبارها فترة حيوية تتطلب توافر بيئة مناسبة وآمنة للطلاب.

وشدد على أهمية التنسيق الكامل مع الجهات التعليمية والتنفيذية بالمحافظات، لضمان الجاهزية الفنية والاستجابة السريعة لأي بلاغات، في إطار استراتيجية الشركة القابضة لتقديم خدمات متميزة ومستدامة للمواطنين.

وفي هذا السياق، أصدر المهندس مصطفى أحمد الشيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالقاهرة، تعليمات مشددة لجميع فروع الشبكات التابعة للشركة، بضرورة المتابعة المستمرة لضمان استمرارية خدمات المياه بجميع المدارس واللجان التي تُقام بها امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي أن شركة مياه الشرب بالقاهرة حريصة على دعم ومساندة الجهات التنفيذية والتعليمية بمحافظة القاهرة، لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية في مختلف القطاعات، وخاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بأبنائنا الطلاب.