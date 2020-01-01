«طاقة عربية» تفتتح أول محطة للغاز الطبيعى داخل «شيل أوت» بالقاهرة الجديدة

باكينام كفافى: خطة لإنشاء 13 محطة للغاز فى أنحاء الجمهورية خلال العام الحالى

افتتحت شركة «ماستر جاس» إحدى شركات طاقة عربية التابعة لمجموعة القلعة، بالتعاون مع شركة «شيل اوت» التابعة للشركة «الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق»، أول محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى فى منطقة الرحاب بالقاهرة الجديدة، بقدرة تموين ٣٠ سيارة / الساعة، بحسب بيان لشركة القلعة، أمس.

حضر الافتتاح اللواء مجدى أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، والدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، والمهندس أحمد محمود نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للتخطيط والمشروعات.

وقالت باكينام كفافى العضو المنتدب التنفيذى لشركة طاقة عربية، إن «ماستر جاس» تعد أول شركة تتعاون مع «شيل اوت» فى مجال محطات الغاز الطبيعى، موضحة أن هذه المحطة باكورة تلك الشراكة، كما تم أيضا بدء التشغيل التجريبى لمحطة أخرى للغاز الطبيعى بمحطة «شيل أوت» بمدينة السادس من أكتوبر بخلاف عدة محطات أخرى تحت الانشاء.

وأكدت كفافى أن شركة طاقة عربية أعدت خطة للتوسع فى هذا المجال عبر إنشاء 13 محطة جديدة للغاز الطبيعى فى مختلف أنحاء الجمهورية خلال ٢٠٢٠ كجزء من خطة الشركة للوصول إلى 50 محطة خلال الثلاث سنوات القادمة باستثمارات تتجاوز 650 مليون جنيه.

من جانبه قال المهندس خالد أبو بكر رئيس مجلس إدارة شركتى طاقة عربية وماستر جاس، بأن شركة طاقة عربية تقوم دائما بالتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى بتطبيق أحدث التكنولوجيات المتطورة، وهو ما يتواكب مع استراتيجية الدولة المصرية فى تعظيم الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، مما يساهم فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وإتاحة أفضل البدائل الاقتصادية والبيئية المتنوعة للوقود.

وأضاف أبو بكر أن «افتتاح محطة اليوم يأتى كنتيجة سريعة لسياسات وزارة البترول واستمرارا للتنسيق المستمر والتعاون المثمر بين شركة طاقة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)».

من جانبه قال الدكتور أحمد هيكل إن قطاع الطاقة فى مصر يحظى باهتمام بالغ من رئيس الجمهورية، لاسيما مع توجيهه بتعظيم استغلال موارد الدولة من الغاز الطبيعى، إلى جانب التوسع فى الاستخدام المنزلى وتحويل مزيد من السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وهو ما شجع «القلعة» والمستثمرين على زيادة استثماراتهما فى مشروعات الغاز الطبيعى من خلال شركة «طاقة عربية» ولتحويل جزء من الاستخدامات الحالية من المنتجات البترولية السائلة، والتى تستورد الدولة جزء منها إلى غاز طبيعى منتج محليا.