أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 366 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد التراكمي لعدد الحالات المسجلة إلى 21 ألفا و868 حالة.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، على موقعها الإلكتروني، أن الحكومة الحضرية في العاصمة طوكيو سجلت 143 حالة حيث تأتي الإصابات الجديدة وسط تزايد القلق بين الجمهور؛ وكذلك السلطات حول موجة ثانية محتملة من الإصابات في العاصمة اليابانية، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 14 مليون نسمة.

وكان المجموع التراكمي لعدد الحالات المسجلة في اليابان أمس قد بلغ 21 ألفا و502.