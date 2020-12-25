رئيس المجلس الرئاسي اليمني يتوجه للسعودية لإجراء محادثات رفيعة المستوى

توجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية؛ لإجراء محادثات رفيعة المستوى على هامش أعمال القمة العربية الأمريكية التي تستضيفها مدينة جدة السبت المقبل، بحضور الرئيس الأمريكي، وقادة دول مجلس التعاون، ومصر، والأردن.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن زيارة رئيس مجلس القيادة تتضمن نقاشات هامة محورها الأوضاع اليمنية، وفرص تمديد الهدنة القائمة والبناء عليها لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد بموجب المرجعيات الوطنية، والإقليمية والقرارات الدولية ذات الصلة، كما سيعرض الموقف الرسمي من مبادرات السلام، والجهود المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني للتعاطي الجاد مع الفرص السانحة لاحياء العملية السياسية في اليمن، وانهاء المعاناة الانسانية الاسوأ في العالم.

كما تتطلع مباحثات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى تعزيز الموقف الدولي الموحد إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، فضلا عن استعادة زخم الدعم الأمريكي والدولي لجهود مكافحة الإرهاب، وتأمين خطوط الملاحة البحرية.