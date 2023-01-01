 بوريل: لافروف رفض الدعوة إلى سحب القوات الروسية من أوكرانيا - بوابة الشروق
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بوريل: لافروف رفض الدعوة إلى سحب القوات الروسية من أوكرانيا

وكالات
نشر في: الجمعة 14 يوليه 2023 - 4:31 م | آخر تحديث: الجمعة 14 يوليه 2023 - 4:31 م

قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف رفض بحدة الدعوة خلال منتدى آسيان الإقليمي لسحب القوات الروسية من أوكرانيا، واصفا ذلك بأنه جزء من مؤامرة غربية.

وكان بوريل يتحدث للصحفيين على هامش المنتدى في جاكرتا، وفقا لوكالة رويترز.

وانطلق الثلاثاء اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا في جاكرتا، وسط ضغوط الأزمة السياسية في ميانمار.

وسيبحث اجتماع وزراء خارجية "آسيان" التوتر في بحر الصين الجنوبي كما سيعقد المشاركون قمة شرق آسيا ومنتدى "آسيان" الإقليمي، حيث من المنتظر أن يحضره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.


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