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تقدم بوابة «الشروق» الإلكترونية خدمة لحظة بلحظة لمتابعة مباراة ليفربول الإنجليزي أمام مواطنه تشيلسي في مباراة السوبر الأوروبي 2019.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: أندي روبرتسون- جو جوميز- فان دايك- ماتيب.

خط الوسط: جوردان هندرسون- فابينيو- جيمس ميلنر.

خط الهجوم: محمد صلاح- تشامبرلين- ساديو ماني.

بينما يتواجد على دكة الاحتياط كلا من : لونيرجان- كلينير- فينالدو- فيرمينيو- لالانا – شاكيري- بروستر- أوريجي- أرنولد- هوفير- إليوت.

بينما يدخل تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيبا اريزابالاجا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا- أندرياس كريستينسن- كورت زوما- إميرسون بالميري.

خط الوسط: جورجينهو- نجولو كانتي – كوفاسيتش.

خط الهجوم: بيدرو رودريجيز- اوليفيه جيرود – كريستيان بوليسيتش.

الدقيقة 44: تصويبة من صلاح بعد ترويض مميز للكرة، ولكنها تصتطدم بدفاعات تشيلسي.

الدقيقة 40: هدف ملغي لتشيلسي عن طريق بوليسيتش.

الدقيقة 36: أوليفيه جيرود يمنح تشيلسي التقدم بعد كرة بينية في ظهر دفاع ليفربول يحولها لشباك الحارس أدريان.

الدقيقة 35: ركنية لتشيلسي يبعدها ساديو ماني العائد للمساعدة الدفاعية.

الدقيقة 32: حارس ليفربول ينقذ مرماه من انفراد مؤكد للكرواتي كوفاسيتش لاعب تشيلسي.

الدقيقة 30: ركنية جديدة لليفربول يحولها ساديو ماني وتصل سهلة لحارس المرمى.

الدقيقة 29: ركلة ركنية لليفربول يحولها فان دايك ولكن تمر أعلى من العارضة.

الدقيقة 24: ضربة خلفية مزدوجة من أوليفيه جيرود تمر بجوار القائم الأيمن لليفربول.

الدقيقة 22: هدف مؤكد ضائع من تشيلسي بعد تصويبة قوية من بيدرو تصطدم بالعارضة.

الدقيقة 20: شبه انفراد لتشيلسي وولكن تدخل روبرتسون يبعد الخطر وينقذ ليفربول.

الدقيقة 16: هجمة مرتدة من الفرنسي أوليفيه جيرود ولكن تصويبته تخرج بعيدة عن مرمى ليفربول.

الدقيقة 16: صلاح يهدر فرصة التقدم الأول للريدز بعد تصويبة ضعيفة يتصدى لها حارس المرمى.

الدقيقة 15: مرور الربع ساعة الأول من المباراة ومازال التعادل السلبي يسيطر على المباراة.

الدقيقة 13: كرة خطيرة من عرضية هيندرسون يبعدها دفاع تشيلسي لخارج الملعب.

الدقيقة 11 تصويبة من الإسباني بيدرو تمر بجوار القائم الأيمن لحارس ليفربول.

الدقيقة 9: تصويبة من البرازيلي فابينيو تصل سهلة لحارس مرمى تشيلسي.

الدقيقة 5: كرة ركنية من صلاح يبعدها حارس المرمى، قبل أن تعود بعرضية أخرى تصل سهلة للحارس الإسباني كيبا.

الدقيقة 4: خطأ على فان ديك والحكم يتغاضى عن اظهار البطاقة الصفراء الأولى في المباراة.

بداية المباراة