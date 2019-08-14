تقدم بوابة «الشروق» الإلكترونية خدمة لحظة بلحظة لمتابعة مباراة ليفربول الإنجليزي أمام مواطنه تشيلسي في مباراة السوبر الأوروبي 2019.
ويدخل ليفربول مباراة اليوم بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أدريان.
خط الدفاع: أندي روبرتسون- جو جوميز- فان دايك- ماتيب.
خط الوسط: جوردان هندرسون- فابينيو- جيمس ميلنر.
خط الهجوم: محمد صلاح- تشامبرلين- ساديو ماني.
بينما يتواجد على دكة الاحتياط كلا من : لونيرجان- كلينير- فينالدو- فيرمينيو- لالانا – شاكيري- بروستر- أوريجي- أرنولد- هوفير- إليوت.
بينما يدخل تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: كيبا اريزابالاجا.
خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا- أندرياس كريستينسن- كورت زوما- إميرسون بالميري.
خط الوسط: جورجينهو- نجولو كانتي – كوفاسيتش.
خط الهجوم: بيدرو رودريجيز- اوليفيه جيرود – كريستيان بوليسيتش.
الدقيقة 44: تصويبة من صلاح بعد ترويض مميز للكرة، ولكنها تصتطدم بدفاعات تشيلسي.
الدقيقة 40: هدف ملغي لتشيلسي عن طريق بوليسيتش.
الدقيقة 36: أوليفيه جيرود يمنح تشيلسي التقدم بعد كرة بينية في ظهر دفاع ليفربول يحولها لشباك الحارس أدريان.
الدقيقة 35: ركنية لتشيلسي يبعدها ساديو ماني العائد للمساعدة الدفاعية.
الدقيقة 32: حارس ليفربول ينقذ مرماه من انفراد مؤكد للكرواتي كوفاسيتش لاعب تشيلسي.
الدقيقة 30: ركنية جديدة لليفربول يحولها ساديو ماني وتصل سهلة لحارس المرمى.
الدقيقة 29: ركلة ركنية لليفربول يحولها فان دايك ولكن تمر أعلى من العارضة.
الدقيقة 24: ضربة خلفية مزدوجة من أوليفيه جيرود تمر بجوار القائم الأيمن لليفربول.
الدقيقة 22: هدف مؤكد ضائع من تشيلسي بعد تصويبة قوية من بيدرو تصطدم بالعارضة.
الدقيقة 20: شبه انفراد لتشيلسي وولكن تدخل روبرتسون يبعد الخطر وينقذ ليفربول.
الدقيقة 16: هجمة مرتدة من الفرنسي أوليفيه جيرود ولكن تصويبته تخرج بعيدة عن مرمى ليفربول.
الدقيقة 16: صلاح يهدر فرصة التقدم الأول للريدز بعد تصويبة ضعيفة يتصدى لها حارس المرمى.
الدقيقة 15: مرور الربع ساعة الأول من المباراة ومازال التعادل السلبي يسيطر على المباراة.
الدقيقة 13: كرة خطيرة من عرضية هيندرسون يبعدها دفاع تشيلسي لخارج الملعب.
الدقيقة 11 تصويبة من الإسباني بيدرو تمر بجوار القائم الأيمن لحارس ليفربول.
الدقيقة 9: تصويبة من البرازيلي فابينيو تصل سهلة لحارس مرمى تشيلسي.
الدقيقة 5: كرة ركنية من صلاح يبعدها حارس المرمى، قبل أن تعود بعرضية أخرى تصل سهلة للحارس الإسباني كيبا.
الدقيقة 4: خطأ على فان ديك والحكم يتغاضى عن اظهار البطاقة الصفراء الأولى في المباراة.
بداية المباراة