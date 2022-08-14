الصومال تدعو المنظمات الإنسانية إلى إغاثة المتضررين من موجة الجفاف

دعت الصومال المنظمات الإنسانية إلى إغاثة المتضررين من موجة الجفاف التي ضربت بعض أقاليم البلاد، معربة عن ثقتها في أن يقدم العالم مساعدات عاجلة.

جاء ذلك في كلمة القائم بأعمال سفير الصومال لدى المملكة العربية السعودية "أبشِر ورسمي ديرشي" في المؤتمر الذي نظمته المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" في العاصمة السعودية الرياض، حول الوضع الإنساني في الصومال، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم الأحد.

وذكر السفير الصومالي ديرشي، أن حكومة بلاده تبذل بالتعاون مع المنظمات الإنسانية جهود حثيثة لإغاثة المتضررين من موجة الجفاف.