شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم الإثنين، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.



وتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن سمير البلكيمي، مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، حملة تموين بناحية إدكو ورشيد.



وأسفرت الحملة عن تحرير 19 محضرًا متنوعًا في مجال المخابز، حيث تم ضبط مخبزين أنتجا خبزًا ناقص الوزن بمقدار 25 جرامًا للرغيف الواحد، وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات عليهما وغلقهما لمدة شهر مع توفير الخبز للمواطنين، ومخبزين تصرفا في كمية من الدقيق البلدي قدرها 29 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع.



فيما تمكنت الحملة من ضبط 9 مخابز أنتجوا خبز ناقص الوزن حتى 19 جرامًا للرغيف الواحد، ومخبز أنتج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، و5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف، وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.



وكانت الحملة برئاسة فرحات أبو عاصي، وبرفقة علي أبوزيد مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلًا ونهارًا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.