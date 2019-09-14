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حملة مكبرة لإزالة المخالفات على طريق السلوم بمطروح

أحمد سباق:
نشر فى : السبت 14 سبتمبر 2019 - 5:44 م | آخر تحديث : السبت 14 سبتمبر 2019 - 5:44 م

شن مجلس مدينة مرسى مطروح، حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق بالورش والمحال التجارية المخالفة بطريق السلوم لتحقيق الانضباط في الشارع .

وأكد اللواء وليد المعداوي رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح، أنه تم رفع جميع الإشغالات المخالفة من على الأرصفة المقابلة للورش والمحال التجارية، وهي عبارة أكشاك مخالفة غير مرخصة وباعة جائلين، وسيارات ثابتة ومتحركة على الأرصفة.

شارك في الحملة، نائب رئيس المدينة وشرطة المرافق ورجال إدارة تحسين البيئة بمجلس المدينة، حيث ناشد رئيس مدينة مرسي مطروح أصحاب الورش والمحال التجارية، بالالتزام بعدم وضع إشغالات الطريق أمام الورش والمحلات.

وأكد أن توجيهات اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، واضحة وصريحة، وهو القيام بحملات بشكل دوري لرفع الإشغالات من على بالشوارع والميادين لتسهيل حركة المرور للسيارات والمارة، ولضمان ظهور بالمدينة الحضاري والسياحي الذي تليق به .

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