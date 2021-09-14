وزيرة التخطيط عن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية: لا يحتوي على أي مجاملات

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتناول المسيرة التي خطتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن مصر حقّقت الكثير من الإنجازات على مدار السنوات الماضية، داعية للنظر إلى حجم التحديات التي لم تعرقل تحقيق الإنجازات.

وأوضحت أن البيئة المحيطة بها قدر كبير من عدم الاستقرار السياسي واندلاع النزاعات، مؤكدة أن مصر حاربت الإرهاب لسنوات طويلة، ثم حلّت جائحة كورونا التي عصفت بالإنسانية.

وأشارت إلى أنّ تقرير التنمية البشرية أعدّه مجموعة من الباحثين المستقلين وخبراء من الأمم المتحدة في كل التخصصات، مشددة على أن التقرير لا يحتوي على أي مجاملات.

ونوهت الوزيرة، بأن هذه التقارير تتسم بالاستقلالية، وقالت إنها تحمل بعض الانتقادات البناءة من أجل التحسين، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة بإتاحة البيانات.