إيلون ماسك يؤكد وجود إجماع ساحق على إخضاع الذكاء الاصطناعي للقانون

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إن هناك "إجماعا ساحقا" على ضرورة وضع لوائح تحكم الذكاء الاصطناعي، وذلك عقب اجتماع ضم كبار الشخصيات في قطاع التكنولوجيا في واشنطن لمناقشة هذه القضية المهمة.

وحضر الاجتماع، الذي عقد يوم الأربعاء، الرؤساء التنفيذيون لعمالقة التكنولوجيا، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ ورئيس شركة غوغل ساندر بيتشاي.

وأدار المناقشات، التي جرت خلف الأبواب المغلفة، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر في حضور عدد من المدافعين عن الحقوق المدنية.

وتُعد قضية استخدام قوة الذكاء الاصطناعي في الخير والشر على حدٍ سواءٍ محط اهتمام بالغ من قبل السياسيين حول العالم.

وأدلى سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أيه آي التي تقف وراء تطبيق تشات جي بي تي، بشهادته أمام إحدى لجان مجلس الشيوخ الأمريكي في مايو الماضي، مسلطا الضوء على المخاطر المحتملة لهذه التكنولوجيا الجديدة.

ويمكن استخدام تشات جي بي تي وتطبيقات ذكاء اصطناعي مشابهة في الحصول على إجابات تشبه إجابات البشر إلى حدٍ يثير الذهول للأسئلة التي توجه إليها، لكنها في نفس الوقت قد تكون تنطوي على الكثير من الأخطاء على نطاق واسع.

وقال ألتمان، أثناء تلك الشهادة: "إذا وجهت هذه التكنولوجيا على نحو خطأ، فقد يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة، وهو ما ينبغي أن نتعامل معه بوضوح وصراحة. لذا نريد أن نعمل مع الحكومة للحيلولة دون حدوث ذلك".

كما أن هناك مخاوف حيال أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى الاستغناء عن العمالة على نطاق واسع، وتطوير أساليب الاحتيال، وجعل المعلومات المضللة أكثر إقناعا.