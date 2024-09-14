دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مشددا أن المجتمع الدولي بأسره يجب أن يدعم هذه الفكرة؛ لإدخال المساعدات التي يحتاجها الفلسطينيون في غزة بعد استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين خلال هذه الحرب.

وأضاف في تصريحات لـ "العربية" مساء الجمعة، أنه على المجتمع الدولي دعم جهود الوساطة التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، مطالبا في الوقت ذاته إسرائيل بضرورة الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية، بشأن الوقف الفوري للعمليات العسكرية في رفح.

وأوضح أن اعتراف إسبانيا بفلسطين دولة جاء من أجل "تحقيق العدالة وحماية حل الدولتين"، لا سيما وأن السبيل الوحيد لذلك هو الاعتراف بدولة فلسطين، قائلا: «قمنا بهذه الخطوة لأننا نعتقد أنه لا يجب أن يحكم على الفلسطينيين بالبقاء لاجئين للأبد».

وأشار إلى أن المدنيين في فلسطين الذين ينامون اليوم لا يعرفون إن كانوا سيبقون على قيد الحياة غدا، مؤكدا أنه في أعقاب تعيين السفير الفلسطيني في إسبانيا؛ ستعقد الحكومة الإسبانية اجتماعا رفيع المستوى مع الحكومة الفلسطينية في نوفمبر المقبل، قائلا: «نريد خطوات ملموسة تظهر أن هذه الخطوات ليست مجرد فكرة بل هي واقع».

وختم ألباريس بالتأكيد أن الاعتراف بفلسطين لن يحمي حل الدولتين فحسب؛ بل سيطبق القانون الدولي ويعطي الأمل للشعب الفلسطيني.