سادت حالة من الاستياء والغضب بين عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة النجاح الرسمية للغات بمدينة العاشر من رمضان، على خلفية أنباء بشأن نقل طلاب الصف الأول الإعدادي إلى مدرسة مجدي يعقوب؛ ما أثار تساؤلات عديدة بين الأسر حول أسباب القرار وتوقيته.

وقال عدد من أولياء الأمور، إن الأمر سبق طرحه خلال العام الدراسي الماضي، وتم التوصل وقتها إلى استمرار طلاب المرحلة الإعدادية داخل مدرسة النجاح؛ ما دفع الأسر إلى ترتيب أوضاع أبنائهم على هذا الأساس.

وأضافت إحدى أولياء الأمور، ولديها اثنان من الأبناء بالمدرسة، في تصريح خاص لـ«الشروق»، أن الأسر فوجئت برسالة صوتية من مديرة المدرسة تفيد باتجاه الإدارة إلى نقل أبنائهم إلى مدرسة مجدي يعقوب، معتبرة أن القرار جاء بشكل مفاجئ وبعد أن استقرت الأسر والطلاب على استكمال دراستهم بمدرسة النجاح.

وأشار أولياء الأمور، إلى أن توقيت طرح الأمر، مع بداية العام الدراسي، تسبب في حالة من الارتباك، مؤكدين أنه كان من الممكن إخطارهم بالقرار في وقت مبكر، بما يتيح لهم ترتيب أوضاع أبنائهم واتخاذ ما يلزم.

وتساءل أولياء الأمور عن أسباب نقل الطلاب، خاصة أن هذه الدفعة تعد من أوائل الدفعات التي قضت سنوات طويلة داخل مدرسة النجاح، وارتبط الطلاب بها وبزملائهم ومعلميهم، مطالبين بتوضيح رسمي حول حقيقة القرار وأسبابه، وما إذا كان النقل نهائيًا أم مجرد مقترح قيد الدراسة؟

كما طالب أولياء الأمور الجهات التعليمية المختصة ببحث شكواهم والاستماع إلى مطالبهم، وتوضيح الموقف النهائي بشأن استمرار أبنائهم في المدرسة من عدمه، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وعدم تحميل الأسر والطلاب أعباء أو قرارات مفاجئة مع بداية العام الدراسي.

من جانبه، أوضح مصطفى عبد السلام، مدير الإدارة التعليمية بالعاشر من رمضان، أن قرار نقل طلاب الصف الأول الإعدادي من مدرسة النجاح الرسمية للغات إلى مدرسة مجدي يعقوب يعود إلى مجلس الآباء، مشيرًا إلى أن الأمر مرتبط بموقف المجلس من مذكرة النقل.

وأضاف أن موافقة مجلس الآباء على مذكرة النقل تعني المضي في إجراءات نقل الطلاب، بينما حال عدم الموافقة، يستمر الوضع القائم دون تغيير، مؤكدًا أن القرار النهائي في هذا الشأن يتوقف على موقف مجلس الآباء.