وزير السياحة: تكاليف تطوير المتحف القومي للحضارة المصرية تقدر بنحو ملياري جنيه

العناني: افتتاح القاعة المركزية الكبيرة بمتحف الحضارة المصرية خلال الأسابيع المقبلة





قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مفاجأة تُحضرها مصر للعالم.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الثلاثاء، أن فكرة إنشاء متحف القومي للحضارة المصرية تعود إلى عام 1982، مشيرًا إلى أنه كان من المقرر أن يفتتح في 2011، لكن العمل توقف حينها.

ولفت إلى أن تكلفة تطوير المتحف القومي للحضارة المصرية تقدر بنحو ملياري جنيه، مشيرًا إلى افتتاح القاعة المركزية الكبيرة للمتحف خلال الأسابيع المقبلة، والتي تبلغ مساحتها 2500 متر مربع.

وأوضح أن المتحف سيشمل قاعة للمومياوات الملكية، لافتا إلى عمل موكب للمومياوات فور سماح الظروف الصحية الخاصة بفيروس كورونا في العالم بتجمعات.

وذكر وزير السياحة والآثار، أن هذا الموكب سيكون آخر تحرك للمومياوات.

وأشار إلى أن متحف الحضارة المصرية، يحتوي على آثار من كل الحضارات والعصور التي مرت بها مصر، وليس فقط القديمة الفرعونية، واصفا إياه بـ«كبسولة ثقافية».

وأكد أن طرق العرض بالمتحف تضاهي المتاحف العالمية، لافتا إلى أنه يحوي أفضل فتارين وإضاءة في العالم.