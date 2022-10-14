تقدم الإعلامية سالي عاطف، في التاسعة من مساء غدا السبت، حلقة خاصة من قلب الكونغو الديمقراطية، في برنامج "زووم إفريقيا" على قناة CBC.

في الجزء الأول من الحلقة يجري البرنامج لقاء مع إيف بازيبا، نائب رئيس وزراء الكونغو ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة، لتسليط الضوء على المؤتمر التحضيري لوزراء البيئة والخارجية حول العالم، استعدادا لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

كما يجري البرنامج، لقاء مع وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، التي تؤكد أن مؤتمر الكونغو المرحلة الأخيرة قبل مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وكيف ستصبح شرم الشيخ مدينة خضراء.

كما يجري لقاء مع محمد لازينا، وزير البيئة التشادي، للحديث عن دور دولة التشاد في الحفاظ على درجة حرارة الكوكب من خلال حماية الغابات الاستوائية، بالإضافة إلى لقاء مع توسي مبانو، المفوض الرئيسي لمفوضية البيئة في الكونغو، للحديث أيضا عن محاور المؤتمر التحضيري بالكونغو.

ويعرض البرنامج تقريرًا لجولة خاصة عن أهم وأقدم ميدان في الكونغو منذ الاحتلال البلجيكي، إذ كان يحذر دخول أصحاب البشرة السمراء إلى الميدان.