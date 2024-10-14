﻿رئيس الوزراء الأردني: ندعم أمن وسيادة واستقرار لبنان

أكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسَّان اليوم الاثنين أن بلاده تدعم أمن وسيادة واستقرار لبنان.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، جاء ذلك خلال استقبال حسَّان اليوم في عمان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللُّبنانيَّة نجيب ميقاتي، مشيرة إلى أن الجانبين بحثا تداعيات "العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان الشَّقيق وتطوُّرات الأوضاع والتَّصعيد الخطير في المنطقة".

وأكَّد حسَّان، خلال اللِّقاء، أنَ "الأردن وبتوجيهات من الملك عبدالله الثَّاني، يقف إلى جانب لبنان الشَّقيق ويدعم أمنه وسيادته واستقراره، ويرفض بشدة العدوان الإسرائيلي الغاشم عليه، ويؤكِّد ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701".

بدوره، ثمَّن ميقاتي مواقف الأردن قيادةً وحكومة وشعباً تجاه لبنان، في ظلِّ ما يشهده من "عدوان غاشم".