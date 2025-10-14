قالت مصادر ميدانية في غزة، إن قوة "رادع" التابعة لأمن المقاومة نفذت فجر اليوم الثلاثاء، حملةً أمنية واسعة ضد شبكة متعاونة مع الاحتلال في حي الشجاعية شرق المدينة، تخللتها اشتباكات عنيفة ما تزال متواصلة حتى اللحظة، في إطار عملية تهدف إلى تفكيك الشبكة وضبط عناصرها.

وأضافت المصادر، أنّ الحملة تأتي بعد يوم واحد من تنفيذ أحكام ميدانية بحق سبعة متهمين بالتعاون مع الاحتلال وبارتكاب تجاوزات أمنية، جرى إعدامهم رمياً بالرصاص في مدينة غزة، وسط حضور شعبي وهتافات داعمة للمقاومة، بحسب وكالة شهاب.

وأكدت قوة رادع، في بيان، أنها تواصل عملياتها الميدانية لتطهير الجبهة الداخلية من العملاء والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، مشيرة إلى تمكنها خلال الأيام الماضية من اعتقال عدد كبير من المتورطين في قضايا أمنية، والسيطرة على مواقع استخدمتها من وصفتها بميليشيات في إطلاق النار على مقاومين ومدنيين.

وفي وسط القطاع، نفذت الأجهزة الأمنية عملية نوعية أسفرت عن اعتقال خلية متورطة في استهداف عناصر من المقاومة، فيما جرى في جنوب غزة اعتقال عدد من الأشخاص المتعاونين مع جهات معادية خلال فترة الحرب، وأُحيل جميعهم إلى الجهات القضائية لاستكمال التحقيق والإجراءات القانونية.

وشددت "رادع" على أن عملياتها مستمرة ضد كل من يعبث بأمن غزة أو يتعاون مع الاحتلال، مؤكدة أن فرض النظام ومحاسبة من وصفتهم بالخونة هو واجب وطني لحماية الجبهة الداخلية واستعادة الاستقرار.