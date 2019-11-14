أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويأمرها بالاستمرار في تصريف الأعمال

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قال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم الخميس إن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، "تفضل بقبول استقالة الحكومة".

وأضاف المزرم أن الأمير قد أمر باستمرار الوزارة في تصريف العاجل من الامور لحين تشكيل الوزارة الجديدة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

كانت الحكومة الكويتية قد قدمت استقالتها صباح اليوم الخميس لأمير البلاد .

ونقلت كونا عن المزرم القول إن الحكومة استقالت "ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري".

كان الشيخ جابر المبارك رئيس الحكومة قد قال في كتاب الاستقالة"حرصنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ أمر سموكم في النهوض بواجبات منصبنا".

وأضاف "إنه إزاء الأحداث المتسارعة وما تمر به المنطقة وما يتطلبه الأمر من ضرورة إعادة ترتيب العمل الوزاري.. نرفع لسموكم استقالة الحكومة".

تأتي استقالة الحكومة الكويتية بعد يومين من استقالة وزيرة الأشغال العامة جنان بوشهري في مجلس الأمة (البرلمان)، خلال استجواب لها.

كما تأتي قبل جلسة كانت مقرر لمجلس الأمة الأربعاء المقبل لبحث طلب طرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح.