أجرى وفد رسمي من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، جولة ميدانية لبعض المشاريع الزراعية التي تدعم صغار المزارعين، والمرأة العاملة في كفر الشيخ، حيث كان الوفد قادماً من شرم الشيخ حيث تُقام فعاليات قمة المناخ COP27.



وشملت الجولة سابرينا ألبا، سفيرة النوايا الحسنة للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ودينا صالح، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى، وشمال أفريقيا، وأوروبا بالصندوق، محمد الغزالي مدير مشروعات الإيفاد بالقاهرة.



الجولة بشكل أساسي ركزت على المشروعات الناتجة عن ما قدمه مشروع SAIL، وهو مشروع انطلق عام 2015، حيث وُقعت اتفاقية بين الحكومة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع جديد بعنوان الاستثمارات الزراعية المستدامة.



وتتركز أهداف المشروع في الحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائي لفقراء الريف من الإناث والذكور في مصر، والعمل على أن يصبح صغار المزارعين قادرين على زيادة دخلهم وتحسين ربحيتهم.



وتلقى الزائرين كلمات الترحاب ومشاعر فياضة من المحبة من المزارعين.



وأوضح المزارعون التغيرات التي طرأت على حياتهم بعد انضمامهم إلى المشروع.



وأكدت دينا، في تصريحات لـ"الشروق" أن المزارعين الصغار على رأس أولويات المشروع.













