أبومازن: أي حديث عن حل الدولتين يجب أن يبدأ بوقف العدوان على غزة والضفة



قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، الخميس، إن أي حديث عن حل الدولتين يجب أن يبدأ بوقف العدوان على غزة، وما تتعرض له الضفة الغربية من جرائم إسرائيلية.

وأضاف عباس، في كلمة عشية الذكرى السادسة والثلاثين لإعلان الاستقلال: "إن الشعب الفلسطيني لا يمكن إلغاء وجوده أو القفز على حقوقه، وفي مقدمة ذلك حقه في العودة وتقرير المصير والحرية والاستقلال"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأوضح أن إعلان الاستقلال مهّد لمبدأ حل الدولتين والسلام العادل والشامل المستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد عباس على أن أي حديث عن حماية حل الدولتين "يجب أن يبدأ بوقف العدوان على قطاع غزة فوراً، وكذلك ما تتعرض له الضفة الغربية بما فيها القدس من جرائم قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين والاقتحامات، ووقف المخططات والتصريحات التي تنم عن نوايا توسّعية مبيتة".