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منتخب الشباب يخسر أمام المغرب بثنائية في بطولة شمال إفريقيا

كريم صلاح
نشر في: الخميس 14 نوفمبر 2024 - 10:20 م | آخر تحديث: الخميس 14 نوفمبر 2024 - 10:20 م

خسر منتخبنا الوطني للشباب «مواليد 2005» أمام نظيره المغربي بهدف لهدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب هيئة قناة السويس مساء اليوم الخميس، في الجولة الأولى من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا للشباب 2025.

وسجل المنتخب المغربي هدف التقدم عن طريق لاعبه سعد حداد في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أدرك محمد سمير هدف التعادل لمنتخبنا الوطني في الدقيقة 50، فيما أحرز عثمان معمة الهدف الثاني في الدقيقة 70، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف بهدفين لهدف.

وبتلك النتيجة، حصد المنتخب المغربي أول ثلاث نقاط في مشواره ببطولة شمال إفريقيا، فيما تجمد رصيد الفراعنة دون نقاط.

ومن المقرر أن يواجه منتخبنا الوطني نظيره الجزائري في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا للشباب، يوم الأحد القادم.


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