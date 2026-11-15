قال الكاتب عمر طاهر إنه لا يحدد فئة عمرية بعينها يخاطبها حين يكتب، وإنما ينشغل بالإنسان وأسئلته وأزماته، معتبرًا أن الكتابة التي تتجاوز الحدث الجاري تظل قادرة على الوصول إلى أجيال مختلفة، وأن «الزمن الجميل» مفهوم نسبي يرتبط بتجربة كل شخص وذكرياته، ولا يمكن إطلاقه على مرحلة كاملة.

جاء ذلك خلال لقاء مناقشة مجموعته القصصية «آخر شريط كاسيت في مصر»، الصادرة عن دار بلداش العراقية، الذي أقيم بنادي الرحاب، وأدار حواره الكاتب عماد العادلي.

وطرح العادلي سؤالًا حول إقبال الشباب على قراءة مؤلفات طاهر، رغم حضور الحنين إلى الماضي في كتابته، واستدعائه تفاصيل لم تعشها الأجيال الأصغر، مستشهدًا بعنوان المجموعة، ومشيرًا إلى أن ابنه، البالغ من العمر أربعة وعشرين عامًا، لا يعرف شريط الكاسيت، بينما عاش هو وأبناء أجيال سابقة التجربة التي يستحضرها الكتاب.

ورد طاهر مازحًا بأن تفسير ذلك هو «دعوات الوالدين»، ثم أوضح أنه حين يكتب قصة أو مقالًا أو غيرهما، لا ينطلق من تخطيط لمخاطبة جمهور محدد، بل يسعى إلى أن يخاطب النص الإنسان وينشغل به، بعيدًا عن ملاحقة الموضات أو الموضوعات العابرة التي يتداولها الناس على مواقع التواصل الاجتماعي ثم ينتهي الاهتمام بها.

وأضاف أن هذا الانشغال ربما يفسر استمرار الكتابة وانتقالها بين الأجيال، مستشهدًا بمؤلفات كبار الكتّاب التي لا يزال القراء يتفاعلون معها، رغم مرور خمسين أو ستين عامًا على كتابتها، لأنها تجاوزت الحدث الآني إلى الإنسان وأزماته وأسئلته التي تظل حاضرة، موضحًا أن الكاتب، حين ينشغل بذلك، يستطيع الوصول إلى كل من لديه استعداد للقراءة، أيًا كان عمره.

وعن قصص المجموعة، قال العادلي إنه استمتع بقراءتها، ولم يستطع التمييز بين النصوص المنشورة سابقًا والقصص الجديدة التي أضافها طاهر، مشيرًا إلى ما وجده بينها من تناسق، وإلى أن اللقاء يتيح مناقشة مشروع الكاتب وأفكاره الأساسية، إلى جانب الحديث عن تفاصيل الكتاب.

وانتقل العادلي إلى سؤال طاهر عن مفهوم «الزمن الجميل»، موضحًا أنه يميل إلى الاعتقاد بأن الجمال يتعلق بالذكريات نفسها، أكثر مما يتعلق بالزمن، ومتسائلًا عما إذا كان الحنين إلى الماضي يعكس جمال تلك المرحلة، أم يرتبط باستعادة تجارب شخصية تمنح أصحابها شعورًا أفضل في مواجهة الواقع.

وقال طاهر إن فكرة «الزمن الجميل» نسبية، ولا يصح منحها صفة مطلقة تشمل مرحلة بكل ما فيها، موضحًا أن التجربة الشخصية، بما عاشه الإنسان واختبره واحتفظ به من ذكريات، هي التي تشكل زمنه الجميل الخاص به.

وأضاف أن لكل شخص تجربته وفترته وذكرياته التي تخصه، ومنها يتكون حكمه على الماضي، مؤكدًا أن وصف زمن ما بالجمال يظل مرتبطًا بعلاقة الإنسان بتجربته، ولا يعني أن الماضي كله كان جميلًا أو أن الحاضر يخلو من الجمال.