قال الكاتب عمر طاهر إن مجموعته القصصية «آخر شريط كاسيت في مصر» بدأت باقتراح من دار بلداش العراقية لإصدار مختارات من قصصه، بما يتيح تقديم تجربته إلى قراء خارج مصر، موضحًا أن الفكرة منحته فرصة لإعادة إحياء قصص سبق نشرها، وإضافة قصص جديدة إليها، قبل أن يفاجأ بوصول الكتاب إلى القراء في مصر وإقامة لقاءات لمناقشته.

جاء ذلك خلال مناقشة مجموعته القصصية «آخر شريط كاسيت في مصر»، الصادرة عن دار بلداش العراقية، التي نظمتها مكتبة كليب، برئاسة المهندس أحمد شمروخ، بنادي الرحاب، وأدار حوارها الكاتب عماد العادلي.

وأوضح طاهر أن الدار تواصلت معه رغبةً في التعاون، وأنه تحمس لفكرة إصدار كتاب لدى دار عربية خارج مصر، تخاطب قارئًا في مكان مختلف، وتفتح أمام كتابته مساحة جديدة للوصول، لكنه لم يكن يمتلك وقتها كتابًا مكتملًا وجاهزًا للنشر.

وأضاف أن الناشر اقترح، في ضوء صدور أكثر من مجموعة قصصية له، اختيار ثلاثين أو أربعين قصة من مجموعاته السابقة، لتصدر في كتاب مختارات يقدم نفسه من خلاله بوصفه كاتب قصة قصيرة، مشيرًا إلى أن الاقتراح أعجبه لأكثر من سبب، في مقدمتها إتاحة فرصة جديدة لقراءة قصصه السابقة، ووصولها إلى قراء خارج مصر.

وتابع أنه اختار بالفعل نحو ثلاثين أو خمس وثلاثين قصة، وأضاف إليها ثلاثًا أو أربع قصص جديدة، لتخرج المجموعة إلى النور، موضحًا أن تصوره وقتها كان أن يتحرك الكتاب في الأسواق ومعارض الكتب العربية، ولم يكن يتوقع أن يحظى بهذا الحضور في مصر.

وقال إن وصول المجموعة إلى مصر كان، في حساباته، سيأتي من خلال مشاركة دار النشر في المعارض، وهو مسار رأى أن نطاق تداوله محدود نسبيًا، لكن الكتاب وجد قراءه في مصر، وأصبح موضوعًا للقاءات وندوات لم تكن ضمن خطته الأولى.

وأضاف أن متعة التجربة تمثلت في العودة إلى قصصه واختيار ما يمنحه منها فرصة ثانية للوصول إلى الناس، إلى جانب دخول سوق جديدة والتواصل مع قراء مختلفين، مشيرًا بروح ساخرة إلى ميزة أخرى في التجربة، هي التعامل مع ناشر يدفع بالدولار، وهو أمر لا يتكرر كثيرًا بالنسبة إلى الكتّاب.