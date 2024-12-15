يحيى الفخراني: لو كان هناك حق أداء علني للممثلين لكان إسماعيل ياسين مليارديرا

قال الفنان الكبير يحيى الفخراني، إنه طرح على مجلس الشيوخ مشروع قانون حق الأداء العلني للممثلين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن مشروع القانون لاقى استحسانًا برلمانيًّا كبيرًا.



وأوضح أن حق الأداء العلني موجود على مستوى العالم، وهو حق لكل الفنيين، مشددًا على أن عدم تحمس الجهات لعمل القانون هو الذي يعطل إصداره، متابعًا: «لو كان هناك حق الأداء العلني للممثلين لكان إسماعيل ياسين مليارديرا».

واستكمل: «هدفي الأساسي من مشروع قانون حق الأداء العلني الممثلين الصغار ومن يحتاج إلى دعم».

وأكد أن الممثل الصغير لا يستطيع أن يطلب من المنتج القيمة المضافة لتقديمها لوزارة المالية، ومهمة النقابة أن تكون جادة وتعمل على تفعيل حق الأداء العلني.