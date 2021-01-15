 إنبي يحقق فوزا قاتلا أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري - بوابة الشروق
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إنبي يحقق فوزا قاتلا أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

محمد الهادي
نشر في: الجمعة 15 يناير 2021 - 4:24 م | آخر تحديث: الجمعة 15 يناير 2021 - 4:27 م

حقق فريق إنبي فوزا قاتلا أمام ضيفه سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثاً للدوري بنتيجة هدفين مقابل هدف.
أقيمت المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
تقدم إنبي عن طريق جون إيبوكا في الدقيقة 4، بعد عرضية رائعة من علي فوزي من الطرف الأيمن إلى إيبوكا داخل منطقة الجزاء الذي استلم الكرة بشكل رائع وسددها داخل الشباك.
وتعادل شريف دابو لسيراميكا في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.
قبل أن يسجل دينو بيتر هدف الفوز لإنبي في الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بفوز الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف.

بهذه النتيجة رفع إنبي رصيده للنقطة 10 في المركز السادس، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 8 في المركز الثامن.


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