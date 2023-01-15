بوتين: كل شيء بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يسير وفقا للخطة

أعرب الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، اليوم الأحد، عن أمله في أن يحقق الجنود الروس مزيدا من الانتصارات على أرض المعركة في أوكرانيا، مؤكدا أن كل شيء فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يسير وفقا للخطة.

وأكد بوتين، أن الوضع الاقتصادي الروسي مستقر وأفضل من التوقعات، وفقا لما نشرته قناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

وأضاف بوتين: "معدل التضخم في روسيا في الربع الأول من 2023 قد يصل إلى 5%".

في سياق متصل، قالت الهيئة الأوكرانية التي تتعامل مع ملف الأسرى، إن روسيا ألغت عملية تبادل مقررة لأسرى الحرب في اللحظة الأخيرة، أمس السبت.

وقال مركز التنسيق لمعاملة أسرى الحرب في تطبيق "تلجرام": "كان من المقرر إجراء جولة أخرى من عملية تبادل الأسرى مع الجانب الروسي، لكن أُلغيت في اللحظة الأخيرة من طرف روسيا".

وأجرت روسيا وأوكرانيا العديد من عمليات تبادل الأسرى، كان آخرها في 8 يناير الجاري، وشملت مئات الأسرى من الجانبين خلال الحرب التي دخلت الآن شهرها الحادي عشر.

وقالت موسكالكوفا، أمس السبت، على حسابها على "تلجرام" إن الجنود الروس أبلغوا عن حالات ابتزاز خلال وجودهم في الأسر لدى أوكرانيا، بينما لم يصدر أي رد فوري من كييف على هذه المزاعم.