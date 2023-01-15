مقتل 5 على الأقل في هجوم بقنبلة على كنيسة في شرق الكونغو

قال متحدث عسكري كونغولي عبر الهاتف إن خمسة على الأقل قتلوا وأصيب 15 يوم الأحد في هجوم بقنبلة، يشتبه في أن منفذيه من المتطرفين، على كنيسة بروتستانتية في مدينة كاسيندي شرق البلاد على الحدود مع أوغندا.



وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، قتل 24 مدنيا على الأقل برصاص مسلحين شنوا هجوما على عدد من قرى مقاطعة إيتوري شمال شرقي الكونغو الغارقة في أعمال عنف إثنية، حسبما أعلنت مصادر محلية.



وقالت المصادر إن المهاجمين ينتمون إلى ميليشيا "كوديكو" التي تقول إنها تحمل السلاح دفاعا عن أبناء إثنية "ليندو".



وأضافت أن المسلحين شنوا هذه الهجمات انتقاما لمقتل مدرس من إثنية "ليندو"، على يد مسلحين من ميليشيا "زائير" التي تقول إنها تدافع عن أبناء إثنية "هيما".



وقال مصدر في الإغاثة الإنسانية إنه "تم انتشال جثث 16 مدنيا قتلوا على أيدي مليشيات كوديكو في قرى بلوكوا وجيسا ولارجو"، بمنطقة باهيما الشمالية في إقليم دجوجو.