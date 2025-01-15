إطلاق إمجراند بسعر 850 ألف جنيه وكولراي بسعر من مليون و70 ألف جنيه

أعلنت شركة أوتو موبيليتي، ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون دولار لإنتاج خطين إنتاج لتصنيع سيارات جيلي محليًا في شركة البافارية لتصنيع السيارات بمدينة السادس من أكتوبر، لإنتاج 10 آلاف سيارة سنويًا، وبمكون محلي يصل إلى 45%.

وفي أغسطس الماضي، نشرت "الشروق" أن شركة جيلى الصينية تعتزم التجميع المحلى لطرازين من سياراتها فى مصر قبل نهاية 2024، بحسب ما ذكره مصدر مطلع، قائلا إن التجميع سيكون فى مصنع «جلوبال أوتو» بمدينة السادس من أكتوبر والذى يجرى حاليا تجميع سيارات «بى إم دابليو» به.

«جيلى» الصينية تعتزم التجميع المحلى لطرازين من سياراتها فى مصر قبل نهاية 2024

وأعلنت الشركة اليوم الأربعاء، عن إطلاق أول سيارتين من طراز "جيلي" وهما السيارة السيدان إمجراند بفئتين الأولى بسعر 850 ألف جنيه والثانية بنحو 970 ألف جنيه. والسيارة الـSUV كولراي بثلاث فئات موديل 2025 تبدأ من مليون و70 ألف جنيه للأولى والثانية مليون و170 ألف والفئة الثالثة مليون و270 ألف جنيه.

وتأسست شركة أوتو موبيليتى فى عام 2023 نتاج تحالف بين مجموعة من أعمدة صناعة السيارات فى منطقة الشرق الأوسط، وهم شركة علي الغانم وأولاده للسيارات الكويتية، وشركة محمد يوسف ناغى للسيارات السعودية، ومجموعة العرجانى المصرية.

ولا يزال الاستيراد متوقف بشكل جزئي نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة "ACI"حتى الأن. وهو ما تسبب في قيام بعض الأشخاص ببيع هذه الأرقام بمبالغ مالية كبيرة، مستغلين حاجة المواطنين لاستيراد سيارات جديدة.

ويعانى السوق المحلية فى مصر من نقص المعروض، لاسيما بعد توقف الاستيراد بشكل جزئي نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة "ACI".

وأقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي لهذا النظام في أكتوبر من العام التالي. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفي للشحنة "بند جمركي" (ACID)، وذلك من خلال منصة "نافذة" الحكومية.