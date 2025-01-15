حذرت محافظة المنيا، المواطنين من التعامل مع إعلانات بيع أراضي الظهير الصحراوي، وذلك عقب انتشار فيديوهات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، تعلن فيها بعض الشركات والجمعيات عن بيع أراضٍ ومزارع تقع ضمن مناطق الظهير الصحراوي بالمحافظة.

وأكدت المحافظة، في بيان اليوم الأربعاء، أهمية الرجوع إلى الجهات المختصة للتحقق من صحة أي معلومة أو إعلان يتعلق ببيع أراضي الظهير الصحراوي.

فيما يمكن للمواطنين التواصل مع الإدارة العامة لجهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، الكائن مقرها بمجمع المصالح الحكومية، الدور الثالث، ورقم الهاتف للتواصل ٠٨٦٢٣٦٠٦٠٢؛للحصول على المعلومات الدقيقة، والتأكد من قانونية تلك الإعلانات.

وتشدد المحافظة، على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات التي تروج لمعلومات مغلوطة قد تضر بالمواطنين ومصالحهم، مناشدة الجميع الالتزام بالرجوع والتحقق من الجهات المختصة حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.