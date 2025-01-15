خليل الحية: آثار معركة طوفان الأقصى ستستمر ولن تتوقف بإذن الله

توجه رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس وفدها للمفاوضات الدكتور خليل الحية، بعبارات الفخر والشموخ لأهل غزة في هذه اللحظة التاريخية من جهاد الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال كلمة حول إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، مساء الأربعاء: «يا أهل غزة العظام، يا أهل غزة الكرام، يا أهل الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين، يا من صدقتم الوعد وصبرتم وتجرعتم الآلام ما سبقكم بها أحد، ولاقيتم ما لم يلاقه أحد، وأديتم الأمانة على حقها وأنتم أهلٌ لها، فديتم لحظة الفداء، وقدّمتم لحظة العطاء، وصبرتم في مواقع الصبر، وجاهدتم في مواطن الجهاد، ونلتم من الشرف أعظمَه بإذن الله».

وأكمل: «نقف في تلك اللحظة بالتحية والإجلال أمام قوافل الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ والعلماء والمجاهدين والأطباء والإعلاميين ورجال الدفاع المدني ورجال الأمن والحكومة والشرطة والعشائر والعائلات، وكل من ارتقوا في أشرف معركة وقضية».

وواصل: «التحية لمن بقي بعدهم ثابتًا على العهد وواصل وأكمل الطريق وحمل الراية من بعدهم، والقادة الشهداء الذين تناثرت أشلاؤهم في تلك المعركة، ومنهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار وصالح العاروري، ونؤكد أننا سنواصل على درب القادة الشهداء حتى النصر أو الشهادة بإذن الله».

وأشار إلى أن معركة «طوفان الأقصى» شكلت منعطفًا مهمًا في تاريخ القضية الفلسطينية، ومراحل مقاومة الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن «آثار المعركة ستستمر ولن تتوقف بإذن الله».