نواف سلام ينهي الجولة الأولى من الاستشارات النيابية غير الملزمة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، اليوم الأربعاء، بانتهاء الجولة الأولى الصباحية من الاستشارات النيابية غير الملزمة، التي أجراها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام.

وأشارت إلى استئناف الجولة الثانية عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي)، بلقاء مع كتلة الكتائب.

ويجري سلام، بمقر مجلس النواب يومي الأربعاء والخميس، استشارات نيابية لتشكيل الحكومة الجديدة، إعمالا لبيان تكليفه بهذه المهمة من رئاسة الجمهورية.

وبدأ الرئيس المكلف هذه الاستشارات اليوم الأربعاء بلقاءات يعقدها مع 15 كتلة برلمانية، إضافة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ونائبه إلياس بو صعب، بإجمالي 103 نواب من بين نواب البالغ عددهم 128 نائبا.

فيما يجري سلام غدا الخميس لقاءات مع 25 نائبا مستقلا، وفق ما نشرته وكالة «الأناضول».

والاستشارات النيابية التي يجريها رئيس الحكومة المكلف في لبنان لتشكيل حكومته تستند إلى المادة 64 من الدستور.

ورغم ذلك، فإن رئيس الحكومة ليس ملزما من الناحية الدستورية بترشيحات الكتل النيابية والنواب للحقائب الوزارية.

لكن هذه الاستشارات جزء من الأعراف السياسية اللبنانية، وتُساعد رئيس الحكومة المكلف في فهم أولويات الكتل النيابية واتفاقهم أو اختلافهم على شكل الحكومة (تكنوقراط، سياسية، مختلطة).

وغالبا ما تطرح الكتل النيابية أسماء مرشحين للوزارات أو تعلن عن حقائب وزارية ترغب في الحصول عليها.

كما تسهم هذه الاستشارات في تسهيل حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب لاحقا.