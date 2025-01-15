الخارجية السعودية تشدد على ضرورة الالتزام باتفاق وقف النار في غزة

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مُثمنة الجهود التي بذلتها دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن.

وشدّدت في بيان، مساء الأربعاء، على ضرورة الالتزام بالاتفاق ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية بشكل كامل من القطاع وسائر الأراضي الفلسطينية والعربية وعودة النازحين إلى مناطقهم.

وأكدت أهمية البناء على هذا الاتفاق؛ لمعالجة أساس الصراع، من خلال تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقوقه، وفي مقدمتها قيام دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام ١٩٦٧م وعاصمتها القدس الشرقية.

وعبرت عن أملها في أن «يكون هذا الاتفاق منهياً بشكل دائم لهذه الحرب الإسرائيلية الوحشية التي راح ضحيتها أكثر من ٤٥ ألف شهيد، وأكثر من ١٠٠ ألف جريح».