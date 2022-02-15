 شولتس يعترض على قول بوتين بوجود إبادة جماعية بشرق أوكرانيا - بوابة الشروق
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شولتس يعترض على قول بوتين بوجود إبادة جماعية بشرق أوكرانيا

موسكو (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 8:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 8:46 م
اعترض المستشار الألماني أولاف شولتس على تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوجود إبادة جماعية في شرق أوكرانيا.

وقال شولتس في مؤتمر صحفي مشترك مع بوتين في الكرملين اليوم الثلاثاء، إن هذه "كلمة حادة لكنها خاطئة".

جاء ذلك خلال مقارعات لبوتين وشولتس في المؤتمر الصحفي المشترك بعد اللقاء الذي جمع بين الجانبين، وكان بوتين قال إن حلف شمال الأطلسي (ناتو) قصف بلجراد في نهاية التسعينيات بدون تفويض من مجلس الأمن الدولي.

في المقابل، رفض شولتس رأى بوتين ،وأكد أن الحلف كان يقصد آنذاك منع وقوع إبادة جماعية ورد بوتين بدوره إن هناك "إبادة جماعية" في شرق أوكرانيا اليوم، وعندئذ توقف شولتس عن الرد في بادئ الأمر.

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