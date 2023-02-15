يحل الفنان عزيز مرقة ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، غدا الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساء، عبر قناة cbc.



يتحدث عزيز مرقة خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي عن بداياته التي لم يكن لها علاقة بالمجال الغنائي، لا سيما حين خطط والده لدراسته في مجال إدارة الأعمال، وكيف كانت بداياته في مجال الفن، وأبرز المواقف التي تعرض لها.



ويتحدث أيضا عن التنمر الذي كان يتعرض له بسبب اسم "مرقة"، خاصة أن معظم الناس ينطقون حرف القاف ألفًا، وهو ما عرضه للتنمر في مواقف عديدة، كما يشير إلى مشاريعه الخاصة، "راز وباب"، وكيف أن موسيقى الراز، تمزج بين موسيقى الروك والموسيقى العربية الشرقية والجاز.



ويكشف عزيز مرقة عن أبرز المشاكل التي تعرض لها في حياته. كما يقدم مقطعا من أغنيته الجديدة التي سيطرحها خلال الأسابيع المُقبلة، فضلا عن تقديمه عددا من أغنياته داخل الاستوديو، منها: "ما في منك، أحلى واحدة وضلك أبكي".